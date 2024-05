"Schön hier!" findet trotz Wetterwarnung statt

So kann zum Beispiel der "Markt der schönen Dinge" am Siegfried-Reda-Platz, der heute zum ersten Mal dabei sein sollte, nicht stattfinden. Auch Rene Lomonaco aus der Altstadt mit seinem Foodtruck ist wegen des Wetters nicht am Start. Die Betreiberin von "Beim Schlesier" muss spontan entscheiden, ob vor ihrem Laden angegrillt werden kann.

Ansonsten haben fast alle Angebote die Möglichkeit, ihre Aktionen notfalls ins Innere zu verlegen, wie zum Beispiel die Weinbar beim Café Perfetto.

Da sich aktuell noch nicht final abzeichnet, wie das Wetter tatsächlich wird, wird die Stadt auf ihrer Internetseite immer wieder über den aktuellen Stand informieren.