Schnelleres Internet und besserer Empfang

Der Anbieter verspricht dadurch eine bessere Abdeckung des Mobilfunk-Netzes, mehr Bandbreite und besseren Empfang in Gebäuden. Ein Teil der Standorte befindet sich in der Nähe von Autobahnen und Bahnstrecken, um auch dort den Empfang zu verbessern. Insgesamt hat die Telekom in Mülheim 52 Sendemasten. Bis 2022 sollen elf weitere dazu kommen.