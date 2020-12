Schloß Styrum startet ab Januar mit neuem Konzept

Wenn Ende des Jahres der Pachtvertrag mit dem bisherigen Gastronom ausläuft, übernimmt die MST das Schloß komplett in Eigenregie. Ein dauerhaftes Café oder Restaurant lohne sich im Schloß Styrum nicht, heißt es vom Mülheimer Stadtmarketing. Es sollen dort Feiern und Festlichkeiten, vor allem Hochzeiten, stattfinden. Ähnlich wie in Schloß Broich können Brautpaare in Styrum standesamtlich heiraten und anschließend wie "echte Schloßherren" dort feiern.

Große Hochzeitsfeiern sind geplant

Sobald die Corona-Lage es zulässt, dürfen die Feste auch wieder in größerem Rahmen mit 70 oder sogar bis zu 100 Gästen sein. Es gibt auch schon einige Anmeldungen fürs neue Jahr, so die MST. Wegen des aktuell gültigen Teil-Lockdowns dürfen Trauungen zur Zeit in Mülheim nur im Rathaus stattfinden und neben dem Brautpaar sind lediglich zwei Trauzeugen und ein Fotograf erlaubt. Aber das kann sich im Januar ja wieder ändern.