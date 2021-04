Schlimmer Überfall sorgt in Essen für Großeinsatz

Laut Polizei sind auch Schüsse gefallen, denn es wurden Patronenhülsen sichergestellt. Von den zwei Männern in dem stark demolierten Wagen wurde einer schwer, der andere leicht verletzt. Bei der Suche nach den Tätern wurde schließlich auf der A40 in Richtung Dortmund ein verdächtiger Porsche angehalten. Darin saß aber nur ein Mann, der jetzt in Untersuchungshaft ist. Warum es zu dem Überfall kam, ist noch nicht klar. Die Polizei habe aber erste Hinweise auf eine Beziehungstat.