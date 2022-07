Schleuseninsel immer noch nicht komplett fertig

Der Bereich am Wasserbahnhof war Mitte Juli vergangenen Jahres schwer durch die Sommerflut beschädigt worden. U.a. sackten Böschungen ab und Kabel wurden freigelegt. Geplant ist, die Arbeiten für den Ruhrinselweg zwischen Kraftwerk Kahlenberg und Florabrücke kurzfristig auszuschreiben. Laut Stadt ist das Ziel, dass der Weg Mitte Oktober wieder freigegeben werden kann. Im Anschluss soll das Geländer der Brücke über dem Walzenwehr neu gemacht werden. Dafür muss der Fuß- und Radweg für etwa vier Wochen gesperrt werden, heißt es. Auch an der Brücke Kassenberg gebe es Sanierungsbedarf. Sie müsse für zwei Monate für die Erneuerung des Gehwegbelags gesperrt werden. Eine der beiden Brücken soll aber auf jeden Fall immer geöffnet bleiben. Unterdessen werden laut Stadt die Arbeiten an der Schleuseninsel selbst wohl Ende diesen Monats abgeschlossen. Zu den ausstehenden Arbeiten gehören noch die Böschung und Schäden an der Umfahrung am Anleger der Weißen Flotte.