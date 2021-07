Schleuseninsel bleibt gesperrt

Hier gebe es Absackungen, Unterspülungen und frei gelegte Kabel. Jetzt stehen erst einmal ausführliche Untersuchungen an, wie es dort weiter geht, so der Stadtsprecher. Wie es bei der Weißen Flotte weiter geht ist demnach unklar. Denkbar wäre, dass der Betrieb zunächst vom Stadthafen aus wieder startet. Der Zeitpunkt sei aber unklar. Stark getroffen waren auch die Mintarder Ruhrauen. Der dortige Sportplatz ist bis auf Weiteres nicht bespielbar. Gesundheits- und Sozialamt waren vergangene Woche ebenfalls überflutet worden. Die Gebäude sind derzeit leergezogen. Die Hoffnung ist, dass der Betrieb hier Richtung Wochenende wieder aufgenommen werden kann. Wie es mit dem gesunkenen Ausflugsschiff Moornixe weiter geht, liegt laut Stadt jetzt beim Eigentümer. Das Schiff war in den Fluten am Kahlenberg unters Wasser gesogen worden und liegt derzeit im Uferbereich am ehemaligen Lindgens-Gelände.

Große Schäden in der MüGa

Infos der Stadt Mülheim: "Nach den Überflutungen des Stadthallengartens und des Steinhofer Bruchs in der MüGa sind auch hier massive Beschädigungen nach erster Begehung festzustellen. Die Ruhrfontäne ist am Druckstab abgerissen. Sie konnte an der Ruhrufermauer gesichert werden. Der Hersteller der Fontäne wird in der 29. KW mit Hilfe der Firma Autokrane Kleinholz die Fontäne aus der Ruhr heben und eine genaue Schadensaufnahme vornehmen, sowie ein Angebot für eine Reparatur erstellen. Eine Wiederinbetriebnahme in 2021 ist eher unwahrscheinlich.

Die Pumpenkammer für die Wasserachse im Stadthallengarten ist vollständig überflutet worden. Hier sind die Steuerung für die Pumpen, der Trockenlaufschutz und die Wasserstandskontrolle zu erneuern.

Die Kammer vom Tiefbrunnen in der MüGa ist ebenfalls voll Wasser gelaufen, auch hier ist die komplette Steuerung zu erneuern. Aus diesem Grunde können die Teiche in der MüGa nicht aufgefüllt und der Wasserspielplatz kann nicht betrieben werden.

Mehrere Schaltschränke für den Strombedarf in der MüGa sind ebenfalls überflutet worden. Nach der ersten Inaugenscheinnahme sind hier sämtliche Automaten, FI-Schutzschalter, Stromstoßrelais und Steckdosen verbrannt. Eine genaue Bestandsaufnahme und Erstellung eines Angebotes wird auch hier in der 29. KW erfolgen.

Ferner ist zu 80% die beliebte Fuß-und Radwegeverbindung vom Stadthallengarten durch den Steinhofer Bruch zur Spirale an der Bergstraße defekt und nicht mehr verkehrssicher. Hier wurde die wassergebundene Wegedecke sowie der Schotterunterbau weggespült.

Im Bereich Stadthallengarten wurden weiterhin Stauden entwurzelt und Teile der Einzäunung durch die Wassermassen umgedrückt.

Die mit Schlamm und Ablagerungen verschmutzten Pflasterflächen werden ab Montag, den 19.07.2021, gereinigt.

Durch ein beherztes Eingreifen von zwei Damen wurden am Samstag, den 17.07.2021, über 200 Fische, die in den Wasserpfützen verblieben und gefangen waren, wieder in die Ruhr verbracht."