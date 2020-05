Schlechte Bezahlung in systemrelevanten Berufen

Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen verdienen weniger als andere. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Wer in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, verdient im Durchschnitt rund 2.300 Euro pro Monat. Mitarbeiter in den anderen Berufsgruppen verdienen fast 1.000 Euro mehr.

© Pixabay