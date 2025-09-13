Navigation

Schlagersänger Andreas Martin gestorben

Veröffentlicht: Samstag, 13.09.2025 19:16

In den letzten Jahren hatte sich der einstige «Hitparade»-Liebling weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Andreas Martin mit 72 Jahren gestorben.

Sänger Andreas Martin
© Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Musik

Neunkirchen (dpa) - Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72-Jährige starb am frühen Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager Joseph Thomann der dpa bestätigte. Die Beerdigung solle Anfang Oktober im engsten Kreis stattfinden. Zuvor hatte die «Bild» berichtet. 

Andreas Martin feierte in den 1980er und 90er Jahren mit Liedern wie «Deine Flügel fangen Feuer» und «Amore Mio» große Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-«Hitparade» wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert. 

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2023 erschien sein letztes Album «Hier in dem Moment».

© dpa-infocom, dpa:250913-930-34401/1

Weitere Meldungen

Stefan Raabs neue Sendung geht schon am Montag los

Kino & TV Jeden Tag ein bisschen Raab: Der Entertainer will überraschend schon am Montag zur Primetime mit seiner neuen Show auf Sendung gehen. «Wer wird Millionär?» muss dafür weichen.

Stefan Raab

Sharon Osbourne bedankt sich für «überwältigende Liebe»

Musik Nach dem Tod von Musiklegende Ozzy Osbourne findet seine Ehefrau Sharon Trost in der Unterstützung vieler Fans. In einem Post auf Instagram bedankt sie sich für die Anteilnahme.

Trauer um Ozzy Osbourne

Frodos bester Freund wird Gewerkschaftschef

Kino & TV Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA hat «Herr der Ringe»-Star Sean Astin zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.

Sean Astin
skyline