Schimmel-Problem nicht so groß wie befürchtet

Nach dem Schimmelbefall in einem Schulcontainer der ehemaligen Peter-Härtling-Schule in Dümpten gibt die Stadt für die sechs weiteren Containeranlagen Entwarnung. Es handelt sich um die Pavillons an den Grundschulen Heinrichstraße, Oemberg, Filchner- sowie Zastrowstraße, außerdem an der Gesamtschule Saarn.

