Schild auf Mölmsch Platt in Saarn

Oberbürgermeister Marc Buchholz hat es jetzt zusammen mit Vertretenden der Bürgergesellschaft „Mausefalle“ und dem Stammtisch „Aul Ssaan“ aufgestellt. Wörtlich übersetzt steht dort: „Du kannst im Wald spazieren gehn´, wir lassen die Bäume und Sträucher stehn´. Sonst kommt ein Kerl und schreibt dich auf, dann stehst du da mit einem dicken Kopf.“ Die Wort- und Bildgeschichte in Mundart soll auf humorvolle Weise die übertriebene Kontrolle des Staates auf die Schippe nehmen, heißt es. Die Schilder sind bei uns in der Stadt schon seit den 1920er Jahren bekannt. Das neue Schild im Bereich Nachbarsweg/Oemberg ist mittlerweile eins von mehreren, die die Bürgergesellschaft „Mausefalle“ aus ihrem Bestand spendiert hat, sagt die Stadt. Das Ziel: Mölmsch Platt soll in Mülheim nicht in Vergessenheit geraten.