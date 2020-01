Schiefe Schule bekommt geraden Boden

In einer schiefen Schule in Essen soll jetzt ein gerader Boden eingezogen werden. Durch Bergschäden ist das Gebäude über Jahre in Schräglage geraten, sagt die Stadt. Die sind mittlerweile so schlimm, dass Türen von allein zufallen und Stifte vom Tisch rollen.

