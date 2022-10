Schächte auf Zollverein werden verfüllt

Die RAG möchte das in Zukunft automatisiert ablaufen lassen. Die Arbeiten dafür haben begonnen, berichtet Radio Essen. Am markanten Fördergerüst ist ein Kran aufgebaut. Ab Ende des Jahres sollen die Schächte mit Beton verfüllt werden. Solche Arbeiten laufen auch in Oberhausen am Schacht 6 der ehemaligen Zeche Concordia. Die Arbeiten sollen hier noch bis Mitte des nächsten Jahres laufen. In Essen rechnet die RAG damit, dass bis Ende 2024 die Schächte komplett dicht sein werden. Auf der Zeche Zollverein ist vor rund 35 Jahren die letzte Kohle gefördert worden.