Saisonstart verschiebt sich

Die Weiße Flotte Mülheim kann nicht wie geplant am morgigen Karfreitag in die neue Saison starten. Das hat das Unternehmen eben mitgeteilt. Technische Gründe wegen des anhaltenden Hochwassers lassen die Schifffahrt demnach nicht zu. Sämtliche Fahrten an Karfreitag und Karsamstag fallen aus.

© CC BY-SA, Achim Meurer