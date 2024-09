Saison vorbei - Spielplätze werden saniert

Um sicher arbeiten zu können und dafür ausreichend Platz zu haben, kann die Fläche aktuell nicht zum Spielen genutzt werden, heißt es. Auch im Bezirk Altstadt II laufen Arbeiten an einem Spielplatz. Auf der Fläche am Steigerweg werden die Eingangsbereiche neu gemacht. Besucher kommen nur über den Zugang vom Winkhauser Talweg rein. Auch an weiteren Spielplätzen werden gerade Geräte erneuert. Hier ist laut Stadt aber immer nur ein kleiner Bereich abgesperrt. Das betrifft die Spielplätze Tarnowitzer Straße, Kleefeld, Saturnweg und Von-Graefe-Straße.