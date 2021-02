Saarner Wochenmarkt am Mittwoch fällt aus

Der Mittwochs-Wochenmarkt in Saarn ist abgesagt. Schuld ist das eisige Winterwetter, hat uns die Werbegemeinschaft Saarn gesagt. Ob der Markt am Samstag in Saarn stattfindet, wollen die Verantwortlichen erst Freitag spontan je nach Wetterlage entscheiden. Die Wochenmärkte auf der Schloßstraße dagegen sollen weiter stattfinden, hat uns die Marktgilde als Betreiber gesagt.