Saarner "Lauf für die Liebe" am 1. Mai

Der "Lauf für die Liebe" wird organisiert von der Werbegemeinschaft Saarn, dem Mülheimer Sportbund und dem Verein Marathon und Triathlon Mülheim. Durch die bisherigen Läufe konnten bereits zahlreiche Projekte für Familien mit stark beeinträchtigen Kindern unterstützt werden. Im Jahr 2019 zum Beispiel gingen 563 Läufer an den Start und es wurden insgesamt 10.000 Euro für den guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr sollen alle Einnahmen der Veranstaltung an den "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes gehen. Dieser erfüllt schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase ihre Herzenswünsche. Der Hauptlauf über 1 bis 4 Runden a 2,5 km startet am 1. Mai um 13.00 Uhr, eine Stunde früher gibt es für Kinder einen „Bambinilauf“ über 400 m. Zur Anmeldung und weiteren Infos geht es hier: http://www.meinsaarn.de/lauf-fuer-die-liebe/