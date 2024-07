Saarner Geldautomat wieder kaputt

Bereits im Juni hatten wir von Radio Mülheim nachgefragt. Die Sparkasse musste ein Ersatzteil bestellen, das dann aber auch nicht funktionierte, sagte uns der Sparkassensprecher. Also musste erneut auf ein weiteres Ersatzteil gewartet werden. Am 24. Juni lief der Automat endlich wieder. Das hielt dann ganze drei Wochen. Denn seit dem 15. Juli ist der Sparkassenautomat wieder defekt. Diesmal liege es an einer technischen Störung, die nichts mit dem Defekt zuvor zu tun habe, heißt es von der Sparkasse. Sie arbeite weiter an einer Lösung und verweist die Kunden erneut auf einen der anderen 35 Geldautomaten im Stadtgebiet. Für die Saarner bieten sich als Alternative die Automaten in der Filiale auf der Düsseldorfer Straße an.