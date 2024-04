Saarner Feierabend fällt ins Wasser

Der Saarner Feierabend auf dem Pastor-Luhr-Platz soll heute in einer Woche (10. April) nachgeholt werden. Er ist eine Mischung aus kleinem Gourmet-Markt und Street-Food-Event. Sechs weitere Feierabende sind in diesem Jahr dann noch geplant. Der Saarner Feierabend läuft in der Regel immer jeden ersten Mittwoch im Monat – von April bis Oktober – von 17 bis 21 Uhr.