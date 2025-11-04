Saarn: Neue Schiedsperson gesucht

Die Bewerbung muss bis zum 1. Dezember 2025 schriftlich beim Oberbürgermeister eingereicht werden. Schiedspersonen helfen, Streitigkeiten außergerichtlich zu lösen, zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreit oder Beleidigung. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und wird mit 45 Euro monatlich vergütet. Hier gibt es weitere Infos.