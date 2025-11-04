Navigation

Saarn: Neue Schiedsperson gesucht

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 05:12

Die Stadt Mülheim sucht eine neue Schiedsperson für den Bezirk Saarn. Bewerben können sich Menschen zwischen 25 und 75 Jahren, die möglichst im Bezirk wohnen.

© Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services

Die Bewerbung muss bis zum 1. Dezember 2025 schriftlich beim Oberbürgermeister eingereicht werden. Schiedspersonen helfen, Streitigkeiten außergerichtlich zu lösen, zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreit oder Beleidigung. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und wird mit 45 Euro monatlich vergütet. Hier gibt es weitere Infos.

Weitere Meldungen

Tödliche Schüsse auf Lorenz – Polizist wird angeklagt

Panorama Schüsse in der Fußgängerzone: Warum feuerte ein Polizist auf Lorenz? Der Einsatz sorgte bundesweit für Entsetzen. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung getroffen.

Trauer in Oldenburg um getöteten Lorenz

Haftentlassung zweier Franzosen im Iran - Was bedeutet das?

Politik Zwei Franzosen werden aus iranischer Haft entlassen.

Französisches Paar im Iran festgehalten

Französisches Paar nach drei Jahren Haft im Iran entlassen

Politik Mehrere Jahre lang saßen zwei Franzosen im Iran in Haft. Frankreich warf Teheran vor, sie als «Staatsgeiseln» zu halten. Noch sind sie nicht in der Heimat, können aber aufatmen.

Französisches Paar im Iran festgehalten
skyline