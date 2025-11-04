Saarn: Neue Schiedsperson gesucht
Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 05:12
Die Stadt Mülheim sucht eine neue Schiedsperson für den Bezirk Saarn. Bewerben können sich Menschen zwischen 25 und 75 Jahren, die möglichst im Bezirk wohnen.
Die Bewerbung muss bis zum 1. Dezember 2025 schriftlich beim Oberbürgermeister eingereicht werden. Schiedspersonen helfen, Streitigkeiten außergerichtlich zu lösen, zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreit oder Beleidigung. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und wird mit 45 Euro monatlich vergütet. Hier gibt es weitere Infos.