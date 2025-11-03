Navigation

Saarn: Baustelle löst Verkehrschaos aus

Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 16:55

Eine Baustelle in Saarn sorgt zurzeit für lange Staus. Seit dem 30. Oktober wird an der Straßburger Allee, Ecke Kölner Straße, gebaut. Die Rückstaus sind derart lang, dass Polizei und Feuerwehr eingreifen mussten.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services

Weil viele Autofahrer über die Mintarder Straße ausgewichen sind, kam es im Bereich der Feuerwache 4 zu Verkehrsbehinderungen. Deshalb ist von der Mendener Brücke kommend die Zufahrt zur Mintarder Straße gesperrt. Die Mintarder Straße ist nur noch in Richtung Kölner Straße befahrbar. Ohne diese Regelung wäre die Notfallversorgung für den Mülheimer Süden nicht mehr gewährleistet, sagt die Stadt Mülheim auf Anfrage. Sie geht davon aus, dass die Bauarbeiten auf der Straßburger Allee rund vier Monate dauern.

