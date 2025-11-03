Saarn: Baustelle löst Verkehrschaos aus

Weil viele Autofahrer über die Mintarder Straße ausgewichen sind, kam es im Bereich der Feuerwache 4 zu Verkehrsbehinderungen. Deshalb ist von der Mendener Brücke kommend die Zufahrt zur Mintarder Straße gesperrt. Die Mintarder Straße ist nur noch in Richtung Kölner Straße befahrbar. Ohne diese Regelung wäre die Notfallversorgung für den Mülheimer Süden nicht mehr gewährleistet, sagt die Stadt Mülheim auf Anfrage. Sie geht davon aus, dass die Bauarbeiten auf der Straßburger Allee rund vier Monate dauern.