S3 und RE49 fallen aus

Für die S3 fahren in der selben Taktung Busse. Sie stoppen an jedem regulären Zwischenhalt in Oberhausen, Mülheim und Essen. Für den RE49 sind Schnellbusse als Ersatz unterwegs. Sie fahren ohne Zwischenhalt alle 30 Minuten zwischen Oberhausen und Essen - Mülheim wird nicht angesteuert. Durch die Busse kann sich die Fahrzeit verlängern. Darum empfiehlt Abellio Fahrgästen, etwas mehr Zeit einzuplanen. Die Einschränkungen gelten voraussichtlich bis einschließlich 22. September. Hier gibt es noch mal alle Infos und die Haltestellen der Ersatzbusse.