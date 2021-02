RVR zu Coronafällen an Schulen vor Lockdown

Vor dem Lockdown waren maximal 0,5 Prozent der 1.300 Schulen im Ruhrgebiet wegen Corona geschlossen. Das hat der Regionalverband Ruhr untersucht und die Ergebnisse jetzt vorgestellt. Demnach hat die überwiegende Mehrheit der Schüler trotz Pandemie im ersten Schulhalbjahr 2020/21 am Präsenzunterricht teilgenommen. So steht es im Bericht "Corona an Schulen in der Metropole Ruhr" des RVR.

