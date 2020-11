RVR informiert über Umbau der Revierparks

Der Regionalverband Ruhr investiert 28 Millionen Euro, um seine fünf Revierparks für die Zukunft fit zu machen. Weil wegen Corona keine Informationsabende möglich sind, können wir uns die Pläne für Vonderort in Oberhausen, Mattlerbusch in Duisburg, Nienhausen in Gelsenkirchen, Wischlingen in Dortmund und Gysenberg in Herne ab sofort im Internet angucken.

© 2018 foto@luftbild-blossey.de