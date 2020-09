Rumbaum-Pläne werden offengelegt

Für das geplante Neubaugebiet auf dem Gelände der Gärtnerei Rumbaum in Selbeck soll voraussichtlich nächste Woche der vom Rat verabschiedete Bebauungsplan veröffentlicht werden. Die Gärtnerei plant in absehbarer Zeit ihren Betrieb am Standort aufzugeben. Ein Investor will auf der Fläche zwischen Kölner Straße, Stooter Straße, Hantenweg und Wirtzbach zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser bauen.

© industrieblick - Fotolia