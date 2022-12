Ruhr.Topcard stark nachgefragt

Das macht dem Tourismus in Oberhausen und der Region viel Hoffnung. Die Leute gehen wieder raus - Corona scheint in den Köpfen der Menschen keine allzu große Rolle mehr zu spielen, sagt die RUHRTOURISMUS. Im nächsten Jahr hat die Ruhr-Top-Card allerdings auch einige interessante Partner neu im Angebot. Darunter Topgolf in Oberhausen, das Borussia Dortmund Museum, e-Scooter-Touren in Recklinghausen, Wasserski in Xanten und Kartfahren im Rimodrom in Hemer. Insgesamt bietet die Ruhr-Top-Card im nächsten Jahr 90 Attraktionen, die wir damit zum Teil umsonst oder aber beliebig oft zum halben Preis gemacht werden können.