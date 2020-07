Ruhrpottler leben kürzer

Von den 402 untersuchten Kreisen in Deutschland belegen viele Ruhrgebietsstädte die hinteren Plätze. Mülheim und Oberhausen liegen auch unter der durchschnittlichen Lebenserwartung von 83,3 Jahren bei Frauen und 78einhalb Jahren bei Männern. So werden in Mülheim Frauen im Schnitt 83 Jahre alt, Männer nur 77. In Oberhausen sterben Frauen durchschnittlich mit 82 und Männer schon mit 76 Jahren. Einen Grund dafür sehen die Wissenschaftler in hoher Arbeitslosigkeit und der Quote der Hartz IV-Empfänger, heißt es vom Max-Planck-Institut. Am längsten leben im NRW-weiten Vergleich die Menschen in Bonn und Münster.