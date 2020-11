RuhrKultur.Card 2021 mit Rückgaberecht

Das gilt zum Beispiel für den Gasometer und das Theater in Oberhausen, das Aquarius Wassermuseum und den Ringlokschuppen in Mülheim, Zeche Zollverein und den Domschatz in Essen, die Ruhrtriennale oder die Internationalen Kurzfilmtage. Wegen Corona können sich Kunden extra absichern: Sie können die ungenutzte RuhrKultur.Card bis Ende März zurückgeben und bekommen dann ihr Geld zurück.

Hier gibt es alle Infos zur RuhrKultur.Card2021.