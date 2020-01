Ruhrgebietsstädte müssen nachhaltiger werden

In einem Nachhaltigkeitsranking schneidet das Ruhrgebiet nur mittelmäßig bis schlecht ab. Die WBS Gruppe aus Berlin hat dafür die 25 größten Städte in Deutschland untersucht. Dabei ging es unter anderem um die Nachhaltigkeit des Verkehrs, das Angebot an nachhaltigen Geschäften und die Unterstützung der Fridays for Future-Demonstrationen vor Ort.