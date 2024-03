Ruhrgebiet zu Gast auf der ITB

Sie präsentieren sich ab heute (5.3.) gemeinsam auf dem Stand der Ruhr Tourismus. Ziel ist, in den nächsten Jahren noch mehr Besucher ins Revier zu locken. Im letzten Jahr waren 8,8 Millionen Übernachtungsgäste hier - ein neuer Rekord. Am Stand der Ruhrgebietsstädte wird es vor allem um das Thema Kontraste gehen: Vom klassischen Städtetourismus über Industriekultur bis hin zu Outdoor-Angeboten. Außerdem werden große Events im Mittelpunkt stehen: das Jubiläum der Route Industriekultur, die Euro 2024, die World University Games nächstes Jahr sowie in den Folgejahren die Manifesta und die Internationale Gartenausstellung. Die ITB in Berlin endet am Donnerstag.