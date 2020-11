Ruhrgebiet: Oberbürgermeister diskutieren über Böllerverbot

Klar ist, dass es kein generelles Verbot von Feuerwerk an Silvester geben wird. Ministerpräsident Laschet hatte schon gesagt, dass das kleine, private Feuerwerk mit der Familie weiter möglich sein soll. Das Land rät den Städten aber, Feuerwerk an belebten Plätze zu verbieten - um einen Andrang in Corona-Zeiten zu vermeiden. Köln hat deshalb schon ein Böllerverbot in der Altstadt angekündigt.

Einheitliche Linie fürs Ruhrgebiet gesucht

Die Oberbürgermeister aus Dortmund und Duisburg kritisieren, dass das Land die Entscheidung einfach auf die Kommunen abwälzt. Sie wollen deshalb fürs Ruhrgebiet eine einheitliche Linie finden. Wo wir also konkret in Mülheim an Silvester böllern dürfen oder nicht, erfahren wir voraussichtlich morgen im Laufe des Tages.