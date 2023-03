Ruhrgebiet löscht für eine Stunde die Lichter

Um 20.30 Uhr wird an markanten Gebäuden für eine Stunde das Licht gelöscht. Dazu zählen in Oberhausen der AquaPark. In Gelsenkirchen ist der Nordsternpark dabei, in Essen u.a. die Zeche Zollverein oder in Bochum das Historische Rathaus.





Mülheim beteiligt sich in diesem Jahr nicht an der Earth Hour. Derzeit würden repräsentative Gebäude wegen der Energiesparmaßnahmen eh nicht von außen beleuchtet. Sie könnten also auch gar nicht im Rahmen der "Earth Hour" abgeschaltet werden. Außerdem konzentriere sich die der Bereich Klimaschutz derzeit auf den Beteiligungsprozess zum neuen Klimaschutzkonzept 2035, heißt es auf Nachfrage von der Stadt.





Auch die Städte Witten und Herten sind dieses Jahr nicht dabei. Die Aktion stammt ursprünglich von Klimaschützern aus Australien und fand zum ersten Mal vor 16 Jahren statt. Die symbolische Aktion hat sich in den Jahren auf den ganzen Erdball ausgebreitet.