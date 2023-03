Ruhrbühne mit neuem Namen und Kontrastprogramm

Veranstaltet wird das Event von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH. Unterstützung kommt weiterhin vom Netzwerk MülheimPartner, in dem auch Radio Mülheim Mitglied ist. Statt einem Veranstaltungstag gibt es jetzt zwei Tage. Am Samstag gibt es außerdem jetzt drei statt zwei Acts. Am Freitag davor legen Top-DJs elektronische Musik auf. Mit an Bord ist u.a. schon DJ und Produzent Moguai. Für einem internationalen Top-Star wird laut MST gerade noch der Vertrag aufgesetzt. Der Vorverkauf für den "Electronic Friday" soll im Mai starten. Für den Samstag gibt es die Tickets schon jetzt in der Touristinfo in der Schollenstraße und ab dem 9. April auch online.





Hier die Termine: 11. und 12. August 2023

Acts am Freitag (bislang): Moguai, Helen & Boys und 2 Electronic Souls

Acts am Samstag: The Lords, Maggie Reilly und Johnny Logan