Ruhrbahn reagiert auf Kritik

Auch die vielen Ausfälle und Verspätungen waren Thema in der Sitzung. Demnach will die Ruhrbahn verstärkt andere Busunternehmen beauftragen - sie sollen vorhandenen Lücken im Fahrplan füllen. Unter anderem auf der Linie 125 waren in den vergangenen Tagen bereits Busse von Fremdunternehmen zu sehen. Die Stadt hat sich zudem vorgenommen, sich künftig regelmäßig mit der Ruhrbahn zu besprechen und auch die Leistung des Verkehrsunternehmens zu kontrollieren. Das habe die Stadt in der Vergangenheit viel zu selten gemacht, sagte uns Timo Spors.