Ruhrbahn präsentiert neue Hochflurbahn

Die Hochflurbahnen sehen ähnlich aus wie die Niederflurbahnen NF2 und NF4, sind aber etwas breiter und kürzer. Ein Experte erklärt, die Niederflurbahnen sind sozusagen der Nachfolger der Straßenbahnen und die Hochflur- oder Stadtbahnen sind die Nachfolger der U-Bahnen und Metro. Die neuen Fahrzeuge der Ruhrbahn sind klimatisiert, haben zwei Multifunktionsplätze für Fahrgäste mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen. Außerdem gibt es ein optisches und ein akustisches Signal, wenn sich die Türen öffnen und schließen. Sie sollen komfortabler und sicherer sein, so die Ruhrbahn. Von den insgesamt 51 neuen Hochflurbahnen werden 44 in Essen und sieben in Mülheim eingesetzt.

Testfahrten für reibungslosen Ablauf

Noch diesen Monat soll ein zweites Vorserienfahrzeug ankommen, denn es muss getestet werden, ob zum Beispiel Abstände zu Bahnsteigkanten an Haltestellen passen oder auch Weichenüberquerungen funktionieren, damit die Serienfahrzeuge bald auch sofort einsatzbereit sind. Anfang 2025 beginnt dann die Auslieferung der Serienfahrzeuge, heißt es von der Ruhrbahn. Die neuen Fahrzeuge werden die alten Fahrzeuge, die zwischen 30 und 45 Jahren alt sind, bis zum Jahr 2026 komplett ersetzen und sind auch auf den Linien U11, U17 und U18 im Einsatz. Die ausgemusterten alten Stadtbahnwagen stehen zum Verkauf. Die Modernisierung der Flotte kostet 150 Millionen Euro.