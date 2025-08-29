Ruhrbahn: 2. Mobilstation eröffnet

Zusätzlich gibt es sichere Abstellplätze für Fahrräder und eine Übersicht der Mobilitätsangebote in der Umgebung. Ziel ist es, den Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln einfach und komfortabel zu machen. Die Mobilstation an der Von-Bock-Straße bietet zwei CarSharing-Stellplätze, Leihfahrräder, überdachte Fahrradabstellplätze und einen Bereich für E-Scooter. Die Baukosten betrugen 112.000 Euro. Ein Teil wurde durch Fördermittel finanziert. Die Mobilstation soll die Verkehrswende unterstützen, indem sie eine klimafreundliche Alternative zum Auto bietet. Über die Ruhrbahn-App können Nutzer Informationen zu allen Verkehrsmitteln abrufen, Tickets kaufen und Fahrzeuge buchen. Die erste Mobilstation in Mülheim hat die Ruhrbahn vor genau zwei Jahren eröffnet. Sie befindet sich an der Haltestelle "Alte Straße" in Saarn.