Navigation

Ruhrbahn: 2. Mobilstation eröffnet

Veröffentlicht: Freitag, 29.08.2025 16:00

Die Ruhrbahn hat in Mülheim ihre zweite Mobilstation eröffnet. Diese Station verbindet verschiedene Verkehrsmittel wie Bus, U-Bahn, Leihfahrräder, CarSharing und E-Scooter an einem zentralen Ort.

© Ruhrbahn Kommunikation

Zusätzlich gibt es sichere Abstellplätze für Fahrräder und eine Übersicht der Mobilitätsangebote in der Umgebung. Ziel ist es, den Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln einfach und komfortabel zu machen. Die Mobilstation an der Von-Bock-Straße bietet zwei CarSharing-Stellplätze, Leihfahrräder, überdachte Fahrradabstellplätze und einen Bereich für E-Scooter. Die Baukosten betrugen 112.000 Euro. Ein Teil wurde durch Fördermittel finanziert. Die Mobilstation soll die Verkehrswende unterstützen, indem sie eine klimafreundliche Alternative zum Auto bietet. Über die Ruhrbahn-App können Nutzer Informationen zu allen Verkehrsmitteln abrufen, Tickets kaufen und Fahrzeuge buchen. Die erste Mobilstation in Mülheim hat die Ruhrbahn vor genau zwei Jahren eröffnet. Sie befindet sich an der Haltestelle "Alte Straße" in Saarn.

Weitere Meldungen

Bus bricht durch Schallschutzwand - zahlreiche Verletzte

Panorama Ein Fahrer eines Busses mit etwa 30 Fahrgästen an Bord verliert an einer Autobahn-Ausfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug. Wenig später läuft ein größerer Rettungseinsatz.

Bus bricht durch Schallschutzwand - zahlreiche Verletzte

Vollsperrung steht an - Kaiserstraße wird dicht gemacht

Lokalnachrichten Die Bauarbeiten auf der Kaiserstraße werden jetzt am Wochenende den Verkehr ordentlich ausbremsen. Die Stadt baut die Straße fahrradfreundlicher um.

Kult-Sendung «Eisenbahn-Romantik» wird eingestellt

Kino & TV Der Zug ist abgefahren - die einstige Erfolgsendung «Eisenbahn-Romantik» wird bald nicht mehr produziert. Ein bekanntes Gesicht der Serie ist davon besonders enttäuscht.

Sauschwänzlebahn bei Blumberg
skyline