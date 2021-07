Ruhr-Pegel sinkt weiter

Nach Öffnung der Tiefgaragen auf der Schloßstraße werden auch die Tiefgaragen am Rathausmarkt und an der Stadthalle ab Montag (19.7.) wieder hergerichtet.

Die Mintarder Straße, Ecke Landsberger Straße in Richtung Mintard und in der Gegenrichtung in Höhe Mintarder Wasserbahnhof ist in beiden Bereichen noch Sackgasse. Darüber hinaus ist die Landsberger Straße gesperrt. Dies dient als Vorsichtsmaßnahme, weil der Deich in Höhe "Dicken am Damm" nach wie vor gesichert werden muss