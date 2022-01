Ruhr Games für kommendes Jahr gesichert

Die Ruhr Games gelten mittlerweile als Sport- und Kultur-Großevent für Jugendliche. Sie finden seit 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Die meisten Zuschauer kamen bislang nach Duisburg. 110.000 Besucher waren da. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung auf ein Online-Format umsteigen. 180.000 Zuschauer verfolgten die einzelnen Disziplinen per Live-Stream. Im kommenden Jahr sollen in Duisburg wieder in Präsenz verschiedene Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften an einem verlängerten Wochenende stattfinden.