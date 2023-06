Ruhr Games begeistern mit spektakulärem Sprt

Rund 1.700 Jugendliche aus 30 Ländern waren mit ihren Nationalmannschaften oder Vereinen zu uns in Ruhrgebiet gereist. Im Rahmen der Ruhr Games wurden auch drei Europameisterschaften ausgetragen, die im BMX Flatland, im Speedklettern und im Bouldern. Nach 2019 hat das Sport- und Kulturfest zum zweiten Mal in Duisburg stattgefunden. Wo die nächste Auflage in zwei Jahren stattfindet, ist noch nicht bekannt.