Ruhr Games 23 mit 18 Sportarten

Ausgetragen werden im Landschaftspark 18 verschiedene Sportarten. Über 5.000 Athletinnen und Athleten werden erwartet. Sie sind zwischen 14 und 23 Jahre alt. Unter den Aktiven werden auch Medaillen-Hoffnungen für die Olympischen Spiele in Paris sein. Außerdem tragen einige Verbände ihre nationalen und internationalen Meisterschaften im Rahmen der Ruhr Games aus. So werden u.a. die Europameisterschaften in Bouldern, Speedklettern und BMX Flatland ausgetragen. Außerdem Deutsche Meisterschaften in Beachvolleyball, Sportakrobatik und Tischtennis. Begleitet wird das Event durch ein großes Kulturprogramm. Die Ruhr Games gelten mittlerweile Großevent für Jugendliche. Sie finden seit 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Die meisten Zuschauer kamen bislang nach Duisburg. 110.000 Besucher waren da. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung auf ein Online-Format umsteigen.