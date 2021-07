Ruderer holen Silber

Das Duo musste sich knapp gegen Irland geschlagen geben. Bronze ging an Italien. Ich kann das noch nicht so richtig fassen. Die Iren hatten ganz schön mit uns zu kämpfen. Wir können uns nichts vorwerfen mit einer Silbermedaille bei Olympia, sagte Rommelmann in der ARD. Seit der Olympia-Premiere 1996 in Atlanta war es noch keinem deutschen Doppel-Zweier der Männer gelungen, einen der ersten drei Plätze zu belegen. Die Frauen holten 2000 und 2004 Silber.