RTG: Hoffnung auf mehr Touristen im Frühling

m Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Plus von fast 63 Prozent. Laut Ruhr Tourismus gab es bei uns neben Köln, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Sauerland die meisten Übernachtungen in NRW. Ganz erreicht sei das Vor-Pandemie-Niveau aber noch nicht. Wir hoffen jetzt darauf, dass es so weiter geht mit einem ordentlichen Aufschwung im Frühjahr, heißt es.