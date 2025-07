Roxette in Concert

Das schwedische Pop-Duo meldet sich mit Lena Philipsson als Sängerin für Konzerte in Deutschland zurück. Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Platin-Auszeichnungen und Hits wie "It Must Have Been Love", "Listen To Your Hear", "The Look" und vielen weiteren Top-10-Songs prägte Roxette die 1990er-Jahre maßgeblich. Fast eine Dekade nach dem letzten Konzert bringt Sänger, Songwriter und Gründer Per Gessle die großen Hits des Duos gemeinsam mit der schwedischen Pop-Sängerin Lena Philipsson zurück auf die Bühne.

Wir präsentieren den einzigen NRW-Termin:

25.11.2025 in Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Tickets kaufen