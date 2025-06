Rock am Ring und Rock im Park eröffnet

Nürburg (dpa) - Die Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park sind eröffnet. Auf dem Nürburgring in der Eifel trat überraschend Electric Callboy als erste Band auf. In Nürnberg eröffnete die US-amerikanische Band Nothing More das Festival.

Angekündigt waren auf dem Programm lediglich zwei «Very Special Guests» zur Eröffnung, also zwei ganz besondere Gäste. Der zweite geheime Act bei Rock am Ring tritt um 15 Uhr auf.

Rock am Ring ist mit 90.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft, Rock im Park mit rund 88.500. Rund 100 Acts stehen bis Sonntag auf den Bühnen. Das Wetter hatte in der Eifel schon bei der Anreise nicht immer mitgespielt, am Wochenende sind Regen und einzelne Gewitter vorhergesagt.

Auch in Bayern wird es wechselhaft. Weit vor dem Auftritt der ersten Band bildeten sich lange Schlangen am Eingang zum Festivalgelände in Nürnberg. Zeitgleich fing es heftig an zu regnen.

Rock am Ring feiert dieses Jahr 40-jähriges Bestehen, Rock im Park 30-jähriges. Bei den Zwillingsfestivals spielen dieses Wochenende zeitversetzt nahezu dieselben Bands.