Ringlokschuppen wird zum Kino

Heute in einer Woche (21.8.) startet in Mülheim das Ruhrsommer Open Air Kino. Auf der Drehscheibe des Ringlokschuppens gibt es an drei Abenden drei Filme zu sehen. Das hat die Stadt angekündigt. Zu sehen gibt es die Komödie "Vorsicht vor Leuten", den Film "Meine schrecklich verwöhnte Familie" und die Komödie "Beckenrand Sheriff".

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services (2019)