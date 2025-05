Rihanna singt für die Schlümpfe neuen Song

Berlin (dpa) - Rihanna geht unter die Schlümpfe. Im neuen Animationsfilm mit den kleinen, blauen Wesen («Die Schlümpfe: der große Kinofilm») ist sie mit dem Song «Friend of Mine» dabei, zu dem die Popdiva nun ein Musikvideo auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht hat. Die 37-Jährige («Lift me Up») spaziert darin mit einem riesigen Gänseblümchen als Sonnenschirm durch einen Wald. Als sie durch die Tür eines Fliegenpilz-Hauses geht, kommt sie auf der anderen Seite als Zeichentrick-Schlumpfine heraus.

Die großen Themen des Songs - nämlich Freundschaft und Vertrauen - sind eingehüllt in gewohnt rhythmischen Rihanna-Sound. Im Video tanzen die Schlümpfe zu den Beats, angeführt von Schlumpfine. Gemeinsam springen sie von einer Klippe ins Wasser, fliegen durchs Weltall oder entwischen dem bösen Zauberer Gargamel. Und Papa Schlumpf wird zum DJ am Plattenteller. Am Ende des Videos wird aus der selbstbewussten Schlumpfdame mit den blonden Locken wieder Rihanna.

Kinostart im Juli

Der Film «Die Schlümpfe: der große Kinofilm» soll am 17. Juli im Kino starten. Darin wird Papa Schlumpf von Gargamel und dessen Bruder Razamel entführt. Um ihn zu retten, müssen die Schlümpfe in die Welt der Menschen reisen. Regie führte Chris Miller («Der gestiefelte Kater»). In der deutschen Version sind unter anderem Uwe Ochsenknecht und Rick Kavanian als Sprecher zu hören.