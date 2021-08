Rettungsring-Auktion soll Pärchen aus Mintard helfen

Jetzt soll die Auktion einem Pärchen aus Mintard helfen. Doris Gerke und ihr Mann Gerhard haben durch das Hochwasser ihre Mietwohnung verloren und alles, was drin war. Sie leben aktuell in einem geliehenen Wohnwagen. Mintarder haben sie mit Kleidung und Essen versorgt. Die beiden wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Ihre Versicherung zahlt nicht. Leider kann auch unsere Aktion "Lichtblicke" nicht helfen. Ihr sind die Hände gebunden, weil Spenden nur an Familien weitergegeben werden dürfen. Bei Lichtblicke stehen Kinder im Vordergrund und die Gerkes haben keine. Das Paar möchte gern von vorn anfangen - am liebsten in einer neuen Wohnung in Mintard. Dafür fehlt ihnen aber das Geld. Darum hat der Verein "4330hilft" zusätzlich für die Gerkes ein Spendenkonto bei Paypal eingerichtet. Wer mit einer Geldspende helfen möchte, kann das hier: https://www.paypal.com/pools/c/8BZO4spEQG. Oder per Überweisung auf das Konto DE02370190001010216658 mit dem Stichwort "Fluthilfe Mintard".

Hier geht es zur ebay-Auktion für den Rettungsring der "Moornixe: https://www.ebay.de/itm/294330907216

