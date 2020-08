Retter-App in Oberhausen kommt erst später

Die Einführung der mobilen Retter-App für Oberhausen verzögert sich. Die Corona-Krise hat nicht genug Zeit für die Vorbereitungen gelassen, sagt die Stadt. Die App, mit der in Notfällen schnell Ersthelfer zur Stelle sein sollen, wird in diesem Jahr nicht mehr kommen können. Angepeilt wird jetzt das nächste Jahr, so ein Sprecher.

© Malteser