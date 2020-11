Reiterloses Pferd läuft gegen fahrendes Auto

Außerdem wurde das Auto bei dem Unfall so stark verformt, dass die Rettungskräfte den Fahrer mit einem Spezialgerät befreien mussten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Pferd in eine Tierklinik. Der Unfall passierte auf der Mendener Straße in Richtung Essen. Während des Einsatzes kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.