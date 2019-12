Reisezentrum im Hauptbahnof hat zu

Eigentlich hätte der Betrieb noch bis zum Jahresende weiterlaufen sollen, aber es gibt Engpässe beim Personal, so die Bahn. Einige Mitarbeiter haben vorzeitig gekündigt, andere hätten sich krankgemeldet. Reisende können damit ihre Tickets im Hauptbahnhof vorerst nur an den Automaten holen. In Zukunft will die Ruhrbahn den Ticketverkauf des Reisezentrums übernehmen. Die Vorbereitungen dafür laufen, heißt es vom Verkehrsunternehmen.