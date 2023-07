Reise in die Vergangenheit von Schloß Broich per App

Eine kostenlose App ist in Arbeit, heißt es. Mit ihr soll eine Reise in die Vergangenheit möglich werden. Besucher können mit der App das Schloss entdecken und dabei einblenden, wie es hier früher aussah. Laut MST sind sechs Erlebniswelten in Arbeit. Möglich gemacht werden soll das mit Fördergeldern. Ein Jury hat jetzt empfohlen, dass die Entwicklung der App in das Programm "Erlebnis.NRW" aufgenommen wird. Land und EU unterstützen hier 25 Projekte mit insgesamt 24 Millionen Euro. Jetzt steht noch Anträge und Bewilligung der Fördersumme aus, heißt es. Wenn alles klappt, soll die Zeitreise-App im Sommer nächsten Jahres fertig sein.